Пресс-конференция о совершенствовании Национальной системы квалификаций пройдет в БЕЛТА 13 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций" состоится в пресс-центре БЕЛТА 13 ноября в 14.30.

В пресс-конференции примут участие первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, консультант главного управления труда и заработной платы Минтруда и соцзащиты Елена Пещенко.

24 октября 2018 года постановлением Совета Министров утверждена Стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций Республики Беларусь (НСК). Принятие стратегии обусловлено необходимостью совершенствования существующих и введения новых элементов НСК. Это позволит обеспечить соответствие количественных и качественных показателей подготовки кадров потребностям экономики, развивать способы получения квалификаций.

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