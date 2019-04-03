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Пресс-конференция о современных методах профилактики и лечения эндокринных заболеваний пройдет 4 апреля в БЕЛТА

Общество 03.04.2019 | 12:46

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Эндокринное здоровье населения Беларуси. Современные методы профилактики и лечения" состоится в пресс-центре БЕЛТА 4 апреля в 11.00.

О динамике заболеваний эндокринной системы в Беларуси, о современных методах обследования и лечения эндокринных нарушений и развитии системы эндокринологической помощи расскажут заведующая консультативно-диагностическим отделением тиреоидной патологии (КДОТП) УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" Татьяна Леонова и главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Анжелика Солнцева.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

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