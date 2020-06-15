Пресс-конференция о создании безбарьерной среды пройдет в пресс-центре БЕЛТА 16 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Создание доступной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц" состоится в пресс-центре БЕЛТА 16 июня в 11.00.

Важнейшее условие обеспечения инвалидам и физически ослабленным лицам равных возможностей для участия в жизни общества - формирование безбарьерной среды. Необходимо создавать условия для беспрепятственного передвижения таких граждан, адаптировать здания и сооружения к их потребностям. Места отдыха и туризма, а также объекты рекреационного и оздоровительного назначения должны быть доступными. Возможность получения полного комплекса услуг и информации должна быть реализована.

О том, какая работа проводится по созданию доступной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц, расскажут представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства архитектуры и строительства, Минского городского исполнительного комитета.

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