Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Строительство арендного жилья в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 19 июня в 11.00.

По данным Министерства архитектуры и строительства, арендное жилье составляет примерно 3,5% от всего жилфонда страны. Таким жильем пользуются как те, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и те, кому по работе необходимо его предоставлять.

Новым постановлением "О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья" расширен перечень категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. К ним добавились работники здравоохранения, педагогические работники, сотрудники сферы культуры, а также те, кто обеспечивает паллиативный уход за больными.

Подробнее о строительстве арендного жилья в Беларуси расскажут представители Министерства архитектуры и строительства, Мингорисполкома.

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