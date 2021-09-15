Пресс-конференция о строительстве и реконструкции дорог пройдет в БЕЛТА 16 сентября

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Строительство и реконструкция дорог в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 16 сентября в 11.00.
В Беларуси почти 87 тыс. км дорог, 71 тыс. - дороги местного значения, которые обеспечивают связь более 23 тыс. населенных пунктов. Плотность дорог общего пользования - одна из самых высоких в СНГ.
О создании безопасных, долговечных и комфортных автодорог расскажут участники пресс-конференции. Участие примут представители Министерства транспорта и коммуникаций, Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов.
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