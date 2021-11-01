Пресс-конференция о третьем региональном форуме #GBCregions пройдет сегодня в БЕЛТА

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Проведение третьего регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в г.Гродно" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

В Гродно 4 ноября пройдет третий региональный форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы).

Цикл региональных форумов объединяет общая цель - создание диалоговой площадки для обсуждения следующих вопросов: защита информации, в том числе персональных данных; развитие инфраструктуры электронного правительства; введение биометрических документов, в том числе ID-карт; внедрение концепции "Умный город" на региональном уровне; повышение IT-грамотности общества; реализация проектов государственных органов и организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также перспективных разработок IT-компаний.

При этом для каждого форума определено приоритетное направление. В Гродно - цифровые решения в сферах здравоохранения, образования и защиты персональных данных. Отдельное внимание будет сконцентрировано на двух важных масштабных социальных проектах - централизованной информационной системе здравоохранения и республиканской информационно-образовательной среде.

Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступили организаторами мероприятия. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Гродненского облисполкома.

О подробностях проведения цифрового форума в Гродно расскажут участники пресс-конференции:

Сергей Руднев - первый заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг";

Алексей Цымбалов - директор РУП "Национальный центр обмена трафиком";

Виктор Пранюк - заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета;

Олег Седельник - генеральный директор СООО "Белорусские облачные технологии".

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