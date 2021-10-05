Пресс-конференция о XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме состоится сегодня в БЕЛТА

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Проведение XXV юбилейного Белорусского энергетического и экологического форума" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

С 12 по 15 октября в Минске пройдет XXV юбилейный Белорусский энергетический и экологический форум, международные специализированные выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (EnergyExpo' 2021), Oil&Gas Technologies, "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXV Белорусский энергетический и экологический конгресс.

Цель форума - содействовать инновационному развитию топливно-энергетического, нефтехимического и производственного комплексов Беларуси, представить современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии.

Подробнее о мероприятиях расскажут участники пресс-конференции:

Ольга Прудникова - заместитель министра энергетики;

Александр Горошко - заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Леонид Полещук - заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации;

Григорий Бондарев - директор ЗАО "Техника и коммуникации", заместитель председателя организационного комитета;

Сергей Енин - исполнительный директор Республиканского общественного объединения "Информационное общество", ответственный секретарь организационного комитета.

Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 350-44-47, (8044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-