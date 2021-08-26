Пресс-конференция о заготовке ягод и плодоовощной продукции пройдет 26 августа в БЕЛТА

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Обеспечение продовольственной безопасности населения: заготовка и переработка ягод, грибов и плодоовощной продукции" состоится в пресс-центре БЕЛТА 26 августа в 11.00.





В Беларуси заготавливаются большие объемы собственных ягод, овощей и фруктов, наполняются стабилизационные фонды. Для покупателей сохраняется возможность выбора той или иной продукции.





Какие виды ягод, плодоовощной продукции и в каком количестве заготавливают сельхозорганизации и фермеры? Достаточно ли отечественного сырья для перерабатывающих предприятий? Какая готовая продукция поступает на внутренний рынок и на экспорт? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции:





Михаил Жигало - начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси;





Татьяна Карбанович - заместитель начальника главного управления растениеводства - начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси;





Елена Андреева - заместитель начальника отдела сахарной, консервной и дрожжевой отраслей управления по производству продуктов питания концерна "Белгоспищепром";





Оксана Скиндер - начальник управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ "Белкоопсоюз".





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