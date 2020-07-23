Пресс-конференция о запуске молодежной платформы "Движение ВПЕРЕД" пройдет в БЕЛТА 24 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "О запуске молодежной платформы "Движение ВПЕРЕД" состоится в пресс-центре БЕЛТА 24 июля в 10.00.
Члены Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси запускают платформу "Движение ВПЕРЕД". Цель проекта - консолидация молодежи, желающей прогрессивного движения Беларуси в будущее. Молодые белорусы, достигшие определенных результатов в своей сфере, будут лицами движения. Они смогут представить свою идею или проект на тему развития Беларуси в различных областях.
В пресс-конференции примут участие члены Молодежного парламента, представители общественных объединений и организаций.
Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-