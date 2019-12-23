Пресс-конференция о зимнем туристическом сезоне пройдет в БЕЛТА 24 декабря

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Зимний туристический сезон: новые направления и актуальные тенденции" с участием заместителя директора - начальника отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталия Грицевича пройдет в пресс-центре БЕЛТА 24 декабря в 11.00.

Традиционно во время зимних праздников увеличивается поток туристов в Беларусь. Наши соотечественники тоже активно планируют отдых в рождественские и новогодние дни, на зимних каникулах. Эксперт расскажет об основных тенденциях зимнего туристического сезона, наиболее востребованных у белорусских и иностранных туристов маршрутах и направлениях, а также о планах по развитию въездного и внутреннего тризма.

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