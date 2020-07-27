Пресс-конференция об экотуристическом потенциале природных территорий пройдет в БЕЛТА 29 июля

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Развитие экотуристического потенциала особо охраняемых природных территорий" состоится в пресс-центре БЕЛТА 29 июля в 12.00.

Для сохранения уникальной природы, редких и исчезающих видов растений и животных в Беларуси создана система особо охраняемых природных территорий, которая включает около 1,3 тыс. объектов. Об основных направлениях деятельности по сохранению и развитию этих территорий, перспективах использования их потенциала для развития экологического туризма расскажет заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Свидинский Николай Иванович.

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