Пресс-конференция об итогах детской летней оздоровительной кампании пройдет в БЕЛТА 21 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Подведение итогов детской летней оздоровительной кампании" состоится в пресс-центре БЕЛТА 21 октября в 14.00.

Среди приоритетов оздоровительной кампании 2020 года - сохранение и укрепление здоровья детей, социальная поддержка наиболее незащищенных категорий из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета.

В нынешнем году постоянно проводился профилактический мониторинг безопасного пребывания детей на оздоровлении, соблюдения условий труда работников организаций. Все лагеря были оснащены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Были разработаны алгоритмы противодействия заносу коронавирусной инфекции, а также правила медицинской помощи.

Об итогах детской летней оздоровительной кампании расскажут участники пресс-конференции:

Лариса Емельянчик - консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования;

Алла Малахова - заведующий отделением гигиены детей и подростков ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья";

Алексей Желенков - заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

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