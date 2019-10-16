Пресс-конференция об итогах оздоровления детей в летний период пройдет в БЕЛТА 17 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция об итогах оздоровления детей в летний период 2019 года состоится в пресс-центре БЕЛТА 17 октября в 14.30.

В Беларуси насчитывается 146 стационарных детских лагерей, с учетом арендуемой базы - 175. Во время летних каникул в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровились 392 тыс. школьников.

Летняя оздоровительная кампания прошла на хорошем уровне. Число оздоровившихся в детских лагерях школьников возросло до 41,5%. По сравнению с прошлым летом в них отдохнули на 11 тыс. человек больше.

О приоритетах летней оздоровительной кампании, организации работы стационарных загородных оздоровительных лагерей, особенностях отдыха социально незащищенных категорий детей расскажут во время пресс-конференции представители министерств образования, здравоохранения, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

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