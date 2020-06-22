Пресс-конференция об итогах социсследования "Молодежный бренд - 2020" пойдет в БЕЛТА 23 июня

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция об итогах республиканского социологического исследования "Молодежный бренд - 2020" состоится в пресс-центре БЕЛТА 23 июня в 11.00.
Пятое ежегодное республиканское социологическое исследование "Молодежный бренд" прошло в 25 населенных пунктах Беларуси в апреле - мае 2020 года. Было опрошено более 1,2 тыс. белорусов в возрасте от 18 до 30 лет. Цель - выявление популярных в молодежной среде белорусских и зарубежных брендов и производителей товаров, представленных на территории страны.
Данные о популярности различных брендов среди белорусской молодежи огласят председатель РСОО "Белорусский комитет молодежных организаций" Павел Алексо и директор ОАО "БелБрендАудит" Валентина Дынич.
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