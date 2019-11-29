Пресс-конференция об итогах участия Беларуси в исследовании PISA пройдет в БЕЛТА 3 декабря

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Итоги первого участия Республики Беларусь в исследовании PISA" состоится в пресс-центре БЕЛТА 3 декабря в 15.00.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) - тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года среди подростков в возрасте 15 лет. Исследование PISA является мониторинговым, позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования разных стран, и оценить эффективность стратегических решений в области образования.

Беларусь впервые участвовала в тестировании PISA весной 2018 года. На проверку результатов ушел почти год. Оценивались знания около 6 тыс. 15-летних школьников: языковая и компьютерная грамотность, знание естественных наук.

Первые результаты тестирования белорусских школьников во время пресс-конференции озвучат заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай, директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, старший специалист в области образования Всемирного банка Тигран Шмис, аналитик Организации экономического сотрудничества и развития Альфонсо Эчезарра.

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