Пресс-конференция об изменении законов по вопросам военной службы пройдет в БЕЛТА 25 июля

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Об изменении законов по вопросам военной службы" состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 июля в 12.30.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Он предусматривает ряд изменений, касающихся предоставления отсрочек по призыву на военную службу, службу в резерве, а также меры по повышению мотивации граждан, проходящих срочную военную службу и службу в резерве. Принятие поправок позволит повысить уровень укомплектованности Вооруженных Сил и других войск призывными ресурсами, повысить престиж государственной службы, службы в силовом блоке. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Прокомментируют положения закона начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко, консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов, представители Министерства образования, Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания.

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