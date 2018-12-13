Пресс-конференция об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде пройдет в БЕЛТА 17 декабря

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция первого заместителя министра лесного хозяйства Беларуси Валентина Шатравко состоится в пресс-центре БЕЛТА 17 декабря в 12.00.
Валентин Шатравко расскажет, как в преддверии Нового года будет организована работа елочных базаров и как лесхозы будут бороться с нелегальными лесорубами, а также подведет итоги пожароопасного сезона и работы по наведению порядка в лесном фонде республики.
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