Пресс-конференция об организации елочных базаров пройдет в БЕЛТА 11 декабря

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция первого заместителя министра лесного хозяйства Беларуси Валентина Шатравко состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 декабря в 14.30.

Валентин Шатравко расскажет о работе белорусской лесной охраны в канун рождественских и новогодних праздников с целью недопущения незаконных рубок хвойных деревьев, а также об организации предпраздничных елочных базаров и ожидаемом ассортименте продукции.

Елочные базары будут организованы как в Минске, так и в областных и районных центрах, других населенных пунктах. Лесхозы уже провели значительную работу по подготовке к реализации новогодних деревьев, срубленных и в кадках, букетов из веток хвойных деревьев.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-