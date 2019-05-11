Пресс-конференция об организации летнего отдыха и оздоровления детей пройдет в БЕЛТА 14 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Организация летнего отдыха и оздоровления детей" состоится в пресс-центре БЕЛТА 14 мая в 11.00.

В пресс-конференции примут участие директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский и начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси Эдуард Томильчик.

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