Пресс-конференция об организации отдыха и оздоровления детей пройдет сегодня в БЕЛТА

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Организация летнего отдыха и оздоровления детей" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Среди приоритетов летней оздоровительной кампании - сохранение и укрепление здоровья детей, социальная поддержка наиболее незащищенных категорий из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета. Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей в предстоящий летний период расскажут на пресс-конференции. Участие в ней принимают:

Александр Цай, заместитель директора - начальник отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения;

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси;

Алла Малахова, заведующая отделением гигиены детей и подростков ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

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