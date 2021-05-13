Пресс-конференция об организации отдыха и оздоровления детей пройдет в БЕЛТА 14 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Организация летнего отдыха и оздоровления детей" состоится в пресс-центре БЕЛТА 14 мая в 11.00.

Среди приоритетов летней оздоровительной кампании - сохранение и укрепление здоровья детей, социальная поддержка наиболее незащищенных категорий из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета. Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей в предстоящий летний период расскажут участники пресс-конференции.

Участие принимают:

Александр Цай, заместитель директора - начальник отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения;

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования.

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