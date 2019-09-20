Пресс-конференция об организации питания детей в школах и детсадах пройдет в БЕЛТА 24 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Питание детей в учреждениях дошкольного и школьного образования в новом учебном году" состоится в пресс-центре БЕЛТА 24 сентября в 11.00.

В детских садах и школах Беларуси созданы условия для организации горячего питания воспитанников. Для обеспечения детей качественным и полноценным питанием разработана вся необходимая база: санитарные нормы, наборы продуктов, рецептуры блюд. По-прежнему требуется, чтобы питание было щадящим по химическому составу. В ежедневный рацион включены мясо, овощи и фрукты, молочная продукция. Среди способов приготовления выбирают такие, как тушение и варка, приготовление на пару. А хранить готовую еду допустимо не более двух часов. Для школ утвержден также примерный перечень буфетной продукции, в которой должны быть салаты и соки, молочные продукты.

Вопросы организации питания в дошкольных и школьных учреждениях, стоимости, качества и разнообразия блюд в меню, ассортимента школьных буфетов обсудят во время пресс-конференции представители министерств образования, здравоохранения, антимонопольного регулирования и торговли, НАН Беларуси и Мингорисполкома.

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