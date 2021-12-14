Пресс-конференция об организации торговли в праздничные дни пройдет в БЕЛТА 15 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Организация торговли в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового года" состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 декабря в 11.00.

Накануне Рождества и Нового года в столице и регионах Беларуси идет активная подготовка объектов торговли и общественного питания к работе в праздничные и предпраздничные дни. Создаются запасы продуктов повышенного спроса, проводится мониторинг, чтобы не допустить необоснованного роста цен на товары. Организуются елочные базары, ярмарки и распродажи.

Об особенностях работы сферы торговли во время рождественских и новогодних праздников расскажут участники пресс-конференции:

Жигало Михаил Валерьевич - начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли,

Плеханов Дмитрий Павлович - начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома",

Мешков Андрей Васильевич - начальник управления по производству продуктов питания Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром".

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