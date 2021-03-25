Пресс-конференция об отчуждении жилых и работе с пустующими домами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция по указу №116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами" пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА в 14.00.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 марта подписал указ №116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами". Документом упрощается порядок отчуждения гражданами принадлежащих им жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года (даты вступления в силу закона "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним").

Указом также обеспечивается создание условий для вовлечения в оборот жилых домов, пустующих три года и более или находящихся в аварийном состоянии, а также занимаемых ими земельных участков.

Подробнее о нововведениях расскажут участники пресс-конференции:

Николай Бобер - заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси;

Виктория Верина - заместитель начальника юридического управления Государственного комитета по имуществу Беларуси.

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