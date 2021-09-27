Пресс-конференция об оздоровлении и санаторно-курортном лечении пройдет сегодня в БЕЛТА

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Итоги летнего оздоровления и санаторно-курортного лечения населения" пройдет сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Санаторно-курортное лечение в Беларуси основано на реабилитации, оздоровлении и профилактике заболеваний населения с использованием природных лечебных факторов. Многие белорусы в условиях пандемии научились ценить те возможности, которые предоставляют отечественные санатории. Спрос на услуги наших здравниц в первом полугодии 2021 года существенно вырос.

Сколько белорусов, а также иностранных граждан прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление в наших здравницах этим летом? Что предлагали учреждения в качестве альтернативы зарубежным курортам? В каких здравницах разработаны и применяются программы лечения людей, перенесших заболевания, ассоциированные с коронавирусной инфекцией? Что сделано для безопасного пребывания населения в местах отдыха? На эти и другие вопросы ответит директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

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