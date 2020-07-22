Пресс-конференция об оздоровлении и санаторно-курортном лечении пройдет в БЕЛТА 23 июля

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Организация оздоровления и санаторно-курортного лечения населения в летний период" состоится в пресс-центре БЕЛТА 23 июля в 12.30.

О детской летней оздоровительной кампании и работе санаторно-курортных организаций расскажет директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

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