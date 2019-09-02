Пресс-конференция об участии белорусской сборной в чемпионате WorldSkills пройдет в БЕЛТА 3 сентября

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Подведение итогов участия национальной сборной в международном чемпионате WorldSkills International в Казани" состоится в пресс-центре БЕЛТА 3 сентября в 11.00.

Соревнования 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходили в Казани с 22 по 27 августа. Более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран и регионов боролись за медали в 56 компетенциях, сделав чемпионат по-настоящему грандиозным и запоминающимся. Белорусская сборная выступала в 30 компетенциях. Участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма и конкурентоспособность.

Итоги участия белорусской сборной в WorldSkills International подведут на пресс-конференции представители Министерства образования Беларуси, Республиканского института профессионального образования, участники чемпионата.

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