Пресс-конференция об участии молодежи в интеграционных проектах Союзного государства пройдет в БЕЛТА 8 июля

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Об участии молодежи Беларуси и России в интеграционных проектах Союзного государства" состоится в пресс-центре БЕЛТА 8 июля в 12.00.

В пресс-конференции примут участие председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов, заместитель председателя Молодежной палаты Егор Макаревич.

Участники пресс-конференции оценят итоги деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, расскажут о работе над проектом Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства, совместных проектах к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также о молодежных мероприятиях, которые состоятся во время VI Форума регионов России и Беларуси. На мероприятии будет впервые представлена эмблема молодежи Союзного государства Беларуси и России.

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