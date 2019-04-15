Пресс-конференция "Особенности вступительной кампании-2019" пройдет в БЕЛТА 16 апреля

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Особенности вступительной кампании - 2019" состоится в пресс-центре БЕЛТА 16 апреля. Начало - в 11.00.

В Беларуси 2 мая начинается регистрация на основной этап централизованного тестирования по учебным предметам и стартует вступительная кампания. Что изменилось в правилах приема в учреждения высшего и среднего специального образования и в системе подсчета баллов на ЦТ? Сколько мест в вузах в этом году будет открыто на бюджетные отделения? Какие новые специальности предлагают вузы и ссузы, а какие закрывают? Изменится ли стоимость обучения? На эти и другие вопросы о вступительной кампании 2019 года ответят представители Министерства образования.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-