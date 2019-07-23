Пресс-конференция по изменениям в Трудовой кодекс пройдет в БЕЛТА 24 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса" состоится в пресс-центре БЕЛТА 24 июля в 11.00.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов", которым вносятся изменения в Трудовой кодекс. Принятие закона направлено на создание условий для эффективной и гибкой занятости граждан и расширение социально-трудовых гарантий работников. Прокомментирует новации заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

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