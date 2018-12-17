Пресс-конференция по обновленному закону о защите прав потребителей пройдет в БЕЛТА 19 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Новый закон о защите прав потребителей: что изменится с 23 декабря" состоится в пресс-центре БЕЛТА 19 декабря в 10.30.

В пресс-конференции примут участие начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, заместитель начальника этого управления Ирина Барышникова, председатель ОО "Белорусское общество защиты потребителей" Анна Суша и председатель правления ОО "Минское общество потребителей" Ирина Астафьева.

23 декабря 2018 года вступают в силу изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь "О защите прав потребителей". Эксперты расскажут, за счет каких мер будет усилена защита прав потребителей в Беларуси, а также прокомментируют проект разработанного МАРТ Положения о реализации товаров, работ, услуг по подарочным сертификатам или иному подобному документу.

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