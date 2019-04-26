Пресс-конференция председателя ГКНТ Александра Шумилина пройдет в БЕЛТА 29 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах" с участием председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина состоится в пресс-центре БЕЛТА 29 апреля в 12.00.
Александр Шумилин проинформирует о реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран - участниц СНГ до 2020 года и подготовке проекта новой программы до 2030 года, инновационных проектах Союзного государства, сотрудничестве Беларуси со странами Европейского союза и перспективах развития взаимодействия с Китаем в сфере высоких технологий. Также будут затронуты вопросы развития экспорта белорусских высокотехнологичных товаров.
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