Пресс-секретарь МИД: в листе ожидания на интервью Лукашенко порядка десяти зарубежных СМИ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В листе ожидания на интервью Президента порядка десяти зарубежных СМИ. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что ни о какой медийной изоляции Беларуси и лично главы государства речи не идет, как это пытаются утверждать некоторые оппоненты.

"Запросы поступают через МИД либо напрямую в пресс-службу главы государства. Но в любом случае потом попадают снова в МИД, если речь об иностранном средстве массовой информации. Запросов таких очень и очень много. У нашего Президента очень высокие показатели цитируемости и высокая "кликабельность". Притом уже много лет и совершенно в разных регионах мира и языковых сегментах", - отметил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что в его практике не было случая, чтобы белорусской стороне пришлось просить, чтобы кому-то дать интервью или искать какое-то крупное престижное СМИ и чуть ли не за деньги упрашивать. "У нас всегда очень много запросов. Притом такая ситуация была как до августа прошлого года, так и после него. После него даже где-то увеличилось количество. И запрашивают самые разные СМИ - от Японии и ОАЭ до США", - сказал пресс-секретарь.

Анатолий Глаз обратил внимание, что CNN не единственное СМИ, которое стояло в листе ожидания на интервью к Президенту Беларуси на сегодняшний день. "В листе ожидания тех медиа, которым точно надо где-то в перспективе давать интервью, наверное, порядка 10 средств массовой информации", - рассказал он.

Что касается CNN, то эта кампания сама не раз запрашивала интервью с Александром Лукашенко. "Наше главное условие было - выдача без купюр", - обратил внимание Анатолий Глаз.

Он также отметил, что утверждения отдельных личностей из-за границы о медийной изоляции Беларуси или отсутствии запросов от СМИ цивилизованного мира вызывают искреннюю улыбку. "Недавно одна наша гражданка в соседней стране ничтоже сумняшеся совершенно уверенно заявляла, что Лукашенко никогда не попадет на CNN. Сейчас полное интервью лежит на сайте CNN International", - констатировал Анатолий Глаз.

"Много кто хочет общаться с нашим Президентом и с Востока, и с Запада. Самое сложное - это порой найти время в графике главы государства", - добавил пресс-секретарь МИД.-0-