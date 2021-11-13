Пресс-секретарь Президента: Минск готов к диалогу с Европой о мигрантах

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, комментируя возможность разговора главы государства Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила РИА Новости, что белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса и не являлась инициатором его разрушения, сообщает БЕЛТА.
"Скажу вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог", - заявила Наталья Эйсмонт.
Ранее Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что врио канцлера ФРГ и Президент Беларуси готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.-0-