Престиж педагогической профессии повышается - проректор БГПУ

Престиж педагогической профессии в Беларуси повышается, заявил журналистам проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Александр Маковчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы отметить тенденцию последних пяти лет: все больше абитуриентов сознательно выбирают педагогическую профессию. В БГПУ приходят выпускники средних школ с хорошим уровнем подготовки и устойчивым желанием стать учителем. Таким образом, мы можем констатировать, что престиж педагогической профессии ежегодно повышается. Причем, наш университет оказался привлекательным не только для девушек. Например, на факультете физического воспитания юношей насчитывается 65% от общего числа первокурсников, на историческом - около 50%, на физико-математическом - более 40%", - сказал Александр Маковчик.

По его словам, вступительная кампания в университете завершена. "На бюджетную форму получения образования и на условиях оплаты на дневную и заочную форму мы зачислили 1 тыс. 184 абитуриента. На дневную бюджетную форму подали документы 1 тыс. 620 человек. При плане набора 850. В этом году у нас набор увеличен на специальности "начальное образование", "дошкольное образование". Средний конкурс по вузу составил более 2 человек на место. На некоторые специальности претендовали даже 10 человек на место", - рассказал проректор по учебной работе.

Александр Маковчик отметил качественное улучшение состава абитуриентов. "Среди будущих первокурсников и уже зачисленных абитуриентов более 150 медалистов и обладателей дипломов ссузов с отличием. По 8 из 31 специальности первой ступени получения образования зачисление абитуриентов осуществлено без вступительных испытаний. То есть это выпускники педагогических классов, победители олимпиад по учебным предметам и другие категории абитуриентов, которые по своему уровню подготовленности и освоению образовательных программа среднего образования поступили к нам без экзаменов .Средний балл аттестата у выпускников педагогических классов составил 8,9", - подчеркнул он.

В этом году в БГПУ отмечен рост проходных баллов по всем специальностям. "Самые высокие проходные баллы на дневную бюджетную форму получения образования зафиксированы на специальности "изобразительное искусство и компьютерная графика" - 322, "логопедия" - 314, "русский язык и литература" - 306, "психология" - 305, "практическая психология" - 304. На большинство специальностей заочного обучения также проходные баллы выросли", - добавил Александр Маковчик. -0-