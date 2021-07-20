Престиж педагогической профессии растет - Жук

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 20 июля 2021
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:53 Фестиваль профессий для детей и школьников "Букидс" вновь пройдет в Ботаническом саду Афиша
15:45 В Белыничском районе нашли пенсионера, который сутки провел в лесу Происшествия
15:40 Савиных: обвинять Беларусь в организованной контрабанде людей через границу с Литвой - политический поклеп Политика
15:36 Брестские пограничники перехватили беспилотник с сигаретами Происшествия
15:33 В Бресте открыты 19 точек вакцинации Регионы
15:28 В Минске 11 обвиняемых приговорили к срокам от 5 до 9 лет за приготовление к массовым беспорядкам Происшествия
15:27 Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в августе - ноябре Президент
15:24 "Что же вы, как нацисты, их выталкиваете?" - Лукашенко о бесчеловечном обращении с мигрантами в Литве Президент
15:21 В леса Витебской области до конца года заселят около 100 благородных оленей Регионы
15:16 Автоматизированную систему контроля ПИ-трубопроводов внедряют при замене теплосетей в Гродно Регионы
15:14 Педагогические классы помогают в подготовке настоящих профессионалов - Кадлубай Общество
15:05 Лукашенко призвал дипломатов быть активнее и инициативнее в защите интересов страны Президент
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 600 пациентов с COVID-19, выписаны 575 Общество
14:45 Брестский технический университет будет готовить таможенников Регионы
14:44 Лукашенко: с предателями церемониться не будем Президент
14:44 Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Гдыне Спорт
14:38 В Китае разрешили иметь троих детей В мире
14:31 Европейский бизнес не заинтересован уходить из Беларуси - Евдоченко Экономика
14:30 Посол Беларуси в Китае прогнозирует рост взаимной торговли между странами Экономика
14:29 Беларусь и ЕС еще не прошли "дно" в политических отношениях - Евдоченко Политика
14:25 На Брестском полигоне в активную фазу вступила подготовка к конкурсу "Снайперский рубеж" АрМИ-2021 Регионы
14:20 В Солигорске мужчина скончался после употребления дезсредства Происшествия
14:19 Престиж педагогической профессии растет - Жук Общество
14:17 Беларусь за январь-май поставила Украине электроэнергии на рекордные $25 млн Экономика
14:15 Два парня и девушка приговорены к ограничению свободы за осквернение монумента Победы Происшествия
14:14 В Бельгии проходят траурные мероприятия в память о погибших при наводнении В мире
14:13 Сокол: несмотря на политическую турбулентность, Беларусь и Украина остаются важными рынками друг для друга Политика
14:07 На "Вишневом фестивале" в Глубоком представят технологии для умных городов Афиша
14:05 В Киеве женщина с пистолетом и коктейлем Молотова пыталась ограбить банк В мире
14:03 Выставка о погибших узниках Минского гетто и исчезнувших местечках открылась в музее истории ВОВ Культура
Все новости
Все новости
Общество
20 июля 2021, 14:19

Престиж педагогической профессии растет - Жук

Александр Жук. Фото из архива
Александр Жук. Фото из архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2021"
Педагогические классы помогают в подготовке настоящих профессионалов - Кадлубай
На популярные специальности БГУИР проходной балл традиционно превышает 350 - ректор

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престиж педагогической профессии растет, заявил сегодня журналистам ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка Александр Жук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня для нас действительно очень большой праздник - началась вступительная кампания. И уже по традиции в последние годы мы видим большой интерес выпускников педагогических классов. Они составляют костяк абитуриентов. Радует, что это те ребята, которые сделали сознательный выбор этой профессии. У них замечательные портфолио, которые включают материалы педагогических проб, уроков, различных мероприятий, которые они проводили со школьниками младших классов. И радует, что парни тоже идут на педспециальности. По прошлым годам мы видим, что у нас на некоторые факультеты более 40% парней поступает. Это говорит о том, что в последние годы престиж педагогической профессии растет", - рассказал Александр Жук.

По его словам, в стране функционируют более 480 педагогических классов, где обучается свыше 4,2 тыс. ребят. "Причем система равномерно распределена по всей стране. Поэтому мы ожидаем хороший контингент. Хочу сказать в целом, что еще несколько лет назад у нас были недоборы на педспециальности, сегодня ситуация совершенно иная. Конкурс - около 2 человек на место, на некоторые специальности еще выше, - отметил ректор. - Мы набираем в этом году около 2,2 тыс. абитуриентов по 31 специальности. На 19 из них поступают выпускники педагогических классов. Ребята, которые приходят к нам, являются уже будущими педагогами в нескольких поколениях. Это говорит о том, что выбор делается сознательно, это очень важно в педагогической профессии. Здесь не может быть случайных людей. Нужно любить детей и свою профессию".

Александр Жук подчеркнул, что система педклассов себя оправдала на практике. "Мы это видим по ситуации, по абитуриентам, нашим студентам. Кстати, выпускники педклассов создали студенческий клуб "ПРОФиль+ и сегодня здесь работают в качестве волонтеров, помогая абитуриентам - своим будущим коллегам в выборе этой профессии и организации прохождения мероприятий вступительной кампании", - добавил он.

Прием документов на бюджет в вузы будет осуществляться по 26 июля, на платную форму - по 9 августа. Вместе с тем абитуриентам, которые подают документы на платную форму и которым предстоит сдача внутренних вступительных испытаний, ​документы необходимо подать также по 26 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения - 11 августа.

Общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) составляет около​ 54,9 тыс. человек. В БГПУ на дневную бюджетную форму обучения планируется принять 885 человек, на дневную платную - 435, на заочную бюджетную - 275 и заочную платную - 600. Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие без вступительных экзаменов на педагогические специальности, будут проходить собеседование.

-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы образование
Новости рубрики Общество
Александр Кадлубай. Фото из архива Педагогические классы помогают в подготовке настоящих профессионалов - Кадлубай
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 600 пациентов с COVID-19, выписаны 575
"Без срока давности": документальные издания о преступлениях нацистов против населения БССР презентуют в Минске
Фото из архива Центр поддержки технологий и инноваций открыли в Брестском техническом университете
Вадим Богуш. Фото из архива На популярные специальности БГУИР проходной балл традиционно превышает 350 - ректор
Фото из архива До +27°С ожидается в Беларуси 21 июля
Главное
Лукашенко: внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке
Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси
Головченко: внешняя торговля сегодня не просто экспорт, а борьба за интересы своей страны
Первая в Беларуси открытая игра "Что? Где? Когда?" прошла в Дана Молл! А вы видели?
Топ-новости
"Они нас душат, а мы их будем защищать?" - Лукашенко ответил на упреки по теме борьбы с нелегальной миграцией
Лукашенко рассказал, как сделать западные санкции неэффективными и незаметными для белорусов
Минтруда разъяснило новшества в уплате взносов в ФСЗН
За сутки в Беларуси зарегистрированы 600 пациентов с COVID-19, выписаны 575
Посол Беларуси в Китае прогнозирует рост взаимной торговли между странами
Савиных: обвинять Беларусь в организованной контрабанде людей через границу с Литвой - политический поклеп
Педагогические классы помогают в подготовке настоящих профессионалов - Кадлубай
Сокол: несмотря на политическую турбулентность, Беларусь и Украина остаются важными рынками друг для друга
Просмотры в интернете трансляций "Славянского базара" растут с каждым годом - Лапицкий
Школьные товары белорусского производства соответствуют требованиям безопасности - Госстандарт
Вузы начинают прием документов от абитуриентов
Пункты вакцинации развернуты в минском метро
Утвержден порядок взаимодействия БУТБ и "Белнефтехима" при экспорте нефтепродуктов
В Минске ежегодно заменяют более 30 км сетей водоснабжения
МЧС предлагает белорусам обсудить вопросы пожарной безопасности
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.