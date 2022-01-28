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Общество
28 января 2022, 09:00

Престижную недвижимость покупают сейчас! В чем причина ажиотажа?

Цены растут! Стоимость эксклюзивного жилья взлетит в самое ближайшее время! Почему апартаменты в Minsk World нужно покупать уже сейчас? Какие заблуждения заставляют людей медлить с покупкой?

Minsk World – тандем комфорта и развитой инфраструктуры!
Minsk World – тандем комфорта и развитой инфраструктуры!

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Вы не в Минске? Наши представители работают в 57 городах страны и готовы прямо сейчас дать подробные ответы на вопросы об эксклюзивной недвижимости.

Последний квартал минувшего 2021 года прошел с ростом цен на жилье и хорошими продажами . Что же привлекает в офисы продаж покупателей? Инфляционные ожидания и стремление преумножить свои сбережения.

"Я не хочу, чтобы мои средства обесценились завтра. Поэтому сегодня я иду вкладывать их в недвижимость!".

Выгоднее всего вкладывать их в современные апартаменты в одном из элитных кварталов Minsk World, стоимость которых будет расти.

Что такое "Лос-Анджелес"? Это дом в квартале "Северная Америка"!
Что такое "Лос-Анджелес"? Это дом в квартале "Северная Америка"!

Оживление наблюдается на рынке аренды жилья. Беларусь – страна с благоприятным климатом для бизнеса. Минск – город с высокими перспективами профессионального роста для каждого. Платежеспособная аудитория заинтересована в аренде комфортного жилья в районах с идеально развитой инфраструктурой!

При сдаче апартаментов в домах Minsk World

в долгосрочную аренду приобретение

окупится за 8-10 лет

Minsk World. Тандем респектабельности и комфорта
Minsk World. Тандем респектабельности и комфорта

Интерес к элитной недвижимости и рост цен обусловлены, в том числе, прогнозом улучшения экономической ситуации в 2022 году, запланированным ростом ВВП на 2,9%, мобилизацией драйверов экономики Беларуси. Люди уверены в будущем и готовы покупать. Аукционы возобновились!

Покупать вскоре будет тот, кто больше заплатит

Квартал "Северная Америка" выглядит ярко и привлекательно
Квартал "Северная Америка" выглядит ярко и привлекательно

Дома, где сбываются мечты…
Дома, где сбываются мечты…

Апартаменты на начальном этапе строительства стоят на 20% дешевле, чем в тот момент, когда счастливые новоселы принимают у нас ключи. Это уникальная инвестиция на срок 18 месяцев!

"А будет ли спрос?" — поинтересуется потенциальный покупатель. К моменту сдачи дома непроданных апартаментов – единицы. Востребованность жилья в эксклюзивном комплексе Minsk World очевидна.

"Вена" - архитектурный шедевр Minsk World
"Вена" - архитектурный шедевр Minsk World

Эксперты прогнозируют, что стоимость комфортабельных апартаментов будет очень быстро расти. Причина?

Minsk World — это "город в городе", где реализуется концепция пешей доступности объектов, необходимых для жизни и отдыха. В многофункциональном комплексе запроектирован самый большой торгово-развлекательный центр в республике. Здесь появятся детские поликлиники, школы, детские сады, фитнес-клубы, уютные кафе и рестораны. Возводится Международный финансовый центр. Развитие инфраструктуры повысит стоимость апартаментов, расположенных в элитных кварталах.

Локация многофункционального комплекса позволяет за 15-20 минут добраться в любую точку города. На автомобиле? Не только! Развито транспортное сообщение.

Круговое движение в районе аэропорта "Минск-1" уже открыто!
Круговое движение в районе аэропорта "Минск-1" уже открыто!

В шаговой доступности две станции метро:

· ст. м. "Ковальская слобода" уже принимает пассажиров

· ст. м. "Аэродромная", где уже идет отделка керамогранитом, готовится к открытию в 2023-м.

Международный финансовый центр – новое лицо Минска!
Международный финансовый центр – новое лицо Минска!

Те, кто уже оценил перспективную доходность приобретения престижной недвижимости, спешат покупать.

В Minsk World реализовано более 60% апартаментов. Растущий спрос говорит о том, что оставшаяся часть БУДЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО РАСПРОДАНА!

Не упускайте возможность:

· начать жизнь в респектабельном многофункциональном комплексе, где все необходимые объекты инфраструктуры расположены в шаговой доступности

· позабыть про "инфляционные ожидания"

· приобрести дополнительный источник дохода.

Minsk World. Полет фантазии, превращающейся в реальность!
Minsk World. Полет фантазии, превращающейся в реальность!

Что же останавливает тех, кто не торопится в офисы продаж? 5 заблуждений, которые опровергают эксперты

1. "Купить элитную недвижимость могут только очень богатые люди!"

Стать владельцем престижных апартаментов помогут:

· беспроцентные рассрочки на 60 месяцев

· программы кредитования от банков-партнеров

· предложения, снижающие стоимостьм².

Огни большого города…
Огни большого города…

2. "Стоимость жизни в престижном районе дороже!"

· в Minsk World откроется самый большой в Беларуси торгово-развлекательный центр с гипермаркетом, где стоимость продуктов традиционно ниже

· в одном ТРЦ будут собраны сотни известных марок и брендов, которые дадут вам возможность выбрать лучшие предложения

· расходы на перемещения сократятся в разы. Все рядом! Детские сады и школы, кафе и рестораны, поликлиники и фитнес-клубы, а также Международный финансовый центр. Жизнь в престижном районе сберегает, а не расходует средства!

Торгово-развлекательный центр в Minsk World в "синий час"
Торгово-развлекательный центр в Minsk World в "синий час"

Счастливое детство – и ничего кроме!
Счастливое детство – и ничего кроме!

3. "В центре нет места для детских игр, спорта, выгула собак! "

Этот не про Minsk World!

· здесь раскинется чудесный парк (40 Га)

· созданы территории для воркаута и бега

· по всем улицам комплекса проходят велодорожки, объединяющие кварталы

· обустроены безопасные детские площадки.

На такой площадке вернуться в детство мечтают даже взрослые!
На такой площадке вернуться в детство мечтают даже взрослые!

Детское счастье не заметают снега!
Детское счастье не заметают снега!

Все для любителей велоспорта!
Все для любителей велоспорта!

Парк Minsk World и стадионы для командных игр
Парк Minsk World и стадионы для командных игр

Лето не за горами, а за новыми домами!
Лето не за горами, а за новыми домами!

1. "В престижных районах шумно!".

Здесь, действительно, в шаговой доступности будет все, включая запроектированные ТРЦ и МФЦ. Уютные кафе и рестораны появятся даже в стилобатах эксклюзивных домов.

Но полноценный отдых и безопасность вам и вашим близким гарантируют:

· оптимальное расстояние до объектов инфраструктуры

· расположение парковочных мест на периферии квартала

· отсутствие транзитного движения через прилегающие территории

· шумоизоляционная конструкция новостроек.

Охраняемый паркинг Minsk World – для вашего авто всегда найдется место!
Охраняемый паркинг Minsk World – для вашего авто всегда найдется место!

5. "Престижные районы в центре "загазованы".

В Minsk World близость транспортного сообщения с лихвой компенсирует наличие великолепного парка. У вас еще есть реальная возможность приобрести комфортные апартаменты в эксклюзивном многофункциональном комплексе.

2022-й — время покупать!

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