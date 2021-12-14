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14 декабря 2021, 09:00

Престижный выбор! Новоселы получили ключи от апартаментов в новом готовом доме "Осло" в Minsk World

Ключи от новых апартаментов в престижном районе – отличный подарок к новогодним праздникам! Только представьте: вы заходите в стильную новостройку, где на первом этаже – дизайнерское лобби, оформленное в стиле норвежской столицы! До нужного этажа вас доставит панорамный лифт, а в апартаментах ждут панорамные окна с шикарным видом, свободная планировка и высокие потолки. Лучше не придумаешь!

Массу положительных эмоций испытали новоселы дома "Осло" в квартале "Северная Европа", приемка которого прошла накануне в Minsk World. Теперь их ждут только приятные хлопоты!

А вы хотите, чтобы ваша мечта про собственные апартаменты исполнилась? В готовом доме "Осло" еще есть свободные варианты! Обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Наши специалисты работают в 57 городах страны! Они ответят на все интересующие вопросы, помогут выбрать апартаменты и заключить договор!

Приемка – радостное событие
Приемка – радостное событие

Квартал "Северная Европа" сочетает в себе комфорт городской жизни и экологичность загородной. Вся инфраструктура комплекса, в том числе детская и взрослая поликлиники, будет в пешей доступности, внутри квартала запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Здесь будет много деревьев, кустарников и цветов, а через дорогу – шикарный парк – "зеленое" сердце проекта.

Клиентка Екатерина оценила панорамный лифт
Клиентка Екатерина оценила панорамный лифт

Хорошее расположение дома "Осло" отметила клиентка Екатерина.

"Все соответствует обещаниям. Отличное месторасположение, панорамные окна, а лобби такое же, как было на рендерах. Просто феерические ощущения. Каждый вечер мы планировали, где и что будет стоять, а теперь можем увидеть это в реальности. Это просто замечательно", - поделилась впечатлениями она.

В лобби дома "Осло" - изысканный интерьер
В лобби дома "Осло" - изысканный интерьер

В просторных апартаментах получится разместить кухню, гостиную и спальню. В планах – сделать на балконе уютный уголок. Благодаря панорамным окнам здесь открываются шикарные виды.

Особенно Екатерине понравился панорамный лифт. Она уверена, что жильцы будут делать здесь много фотографий.

Оценила девушка и то, что на первом этаже новостройки находятся коммерческие помещения:

"Это удобно, мобильно, не нужно никуда спешить. Плюс, это новые рабочие места у нас в доме".

На первом этаже дома – коммерческие помещения
На первом этаже дома – коммерческие помещения

Екатерина приобрела апартаменты в Minsk World в рассрочку.

"Рассрочка под небольшой процент, все доступно. Для молодежи раньше не было возможности построить самостоятельно жилье, потому что нужно было платить огромные суммы", - добавила клиентка.

Квартал "Северная Европа" - отличный вариант в плане расположения. Одна из его границ – улица Кижеватова – важная магистраль столицы. Отсюда удобно добираться в центр и в сторону МКАД. В нескольких минутах ходьбы находится метро и остановки наземного транспорта.

Клиентка Дарья оценила дизайн фасадов и оформление лобби
Клиентка Дарья оценила дизайн фасадов и оформление лобби

"Комплекс расположен удачно, хорошее транспортное сообщение, уже сейчас есть транспорт, который ходит регулярно. Планируется новое метро, поэтому с транспортом, я думаю, проблем не будет", - подтвердила клиентка Дарья.

Она призналась, что от визита в новые апартаменты остались только хорошие впечатления.

Через дорогу от квартала "Северная Европа" запроектирован парк
Через дорогу от квартала "Северная Европа" запроектирован парк

"Качество черновой отделки удовлетворило полностью. На выбор квартиры повлияло то, что здесь есть панорамные окна. В дальнейшем, когда стройка закончится, будет хороший вид из них", - уверена девушка.

Она высоко оценила дизайн фасадов и оформление лобби.

"После того, как ты пожил в старых домах, в такие новостройки особенно приятно заходить. Главное, сохранить эту красоту в процессе эксплуатации", - добавила клиентка.

На первом этаже – санитарная комната с пеленальным столиком
На первом этаже – санитарная комната с пеленальным столиком

Minsk World энергично застраивается и совсем скоро здесь будет все, что нужно для активной и комфортной жизни в мегаполисе. Сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь появятся сотни рабочих мест и возможностей развивать собственное дело.

Таким по проекту будет Международный финансовый центр
Таким по проекту будет Международный финансовый центр

А вам понравился квартал "Северная Европа"? Здесь можно приобрести апартаменты в новостройках "Копенгаген", "Стокгольм", "Глазго", "Осло" и "Вильнюс".

Лобби готового дома "Вильнюс" в квартале "Северная Европа"
Лобби готового дома "Вильнюс" в квартале "Северная Европа"

Торопитесь исполнить свою мечту! Как это сделала клиентка Алла.

"Я с удовольствием стала частью этого знаменательного события. Я ждала этого целых 20 лет и безумно благодарна за то, что получила такую возможность", - поделилась она впечатлениями.

Алла и Владислава давно мечтали о новых апартаментах
Алла и Владислава давно мечтали о новых апартаментах

"Еще полгода назад я не могла себе представить, что у нас будет своя квартира и что у меня будет своя комната. Сегодня я достигла своей мечты и очень счастлива. Теперь остается только сделать ремонт, а потом каждое утро просыпаться и наслаждаться видом из окна", - добавила Владислава, дочка Аллы.

Хотите также? Мечты сбываются с Minsk World!

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