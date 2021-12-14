Престижный выбор! Новоселы получили ключи от апартаментов в новом готовом доме "Осло" в Minsk World

Ключи от новых апартаментов в престижном районе – отличный подарок к новогодним праздникам! Только представьте: вы заходите в стильную новостройку, где на первом этаже – дизайнерское лобби, оформленное в стиле норвежской столицы! До нужного этажа вас доставит панорамный лифт, а в апартаментах ждут панорамные окна с шикарным видом, свободная планировка и высокие потолки. Лучше не придумаешь!

Массу положительных эмоций испытали новоселы дома "Осло" в квартале "Северная Европа", приемка которого прошла накануне в Minsk World. Теперь их ждут только приятные хлопоты!

А вы хотите, чтобы ваша мечта про собственные апартаменты исполнилась? В готовом доме "Осло" еще есть свободные варианты! Обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

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Приемка – радостное событие

Квартал "Северная Европа" сочетает в себе комфорт городской жизни и экологичность загородной. Вся инфраструктура комплекса, в том числе детская и взрослая поликлиники, будет в пешей доступности, внутри квартала запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Здесь будет много деревьев, кустарников и цветов, а через дорогу – шикарный парк – "зеленое" сердце проекта.

Клиентка Екатерина оценила панорамный лифт

Хорошее расположение дома "Осло" отметила клиентка Екатерина.

"Все соответствует обещаниям. Отличное месторасположение, панорамные окна, а лобби такое же, как было на рендерах. Просто феерические ощущения. Каждый вечер мы планировали, где и что будет стоять, а теперь можем увидеть это в реальности. Это просто замечательно", - поделилась впечатлениями она.

В лобби дома "Осло" - изысканный интерьер

В просторных апартаментах получится разместить кухню, гостиную и спальню. В планах – сделать на балконе уютный уголок. Благодаря панорамным окнам здесь открываются шикарные виды.

Особенно Екатерине понравился панорамный лифт. Она уверена, что жильцы будут делать здесь много фотографий.

Оценила девушка и то, что на первом этаже новостройки находятся коммерческие помещения:

"Это удобно, мобильно, не нужно никуда спешить. Плюс, это новые рабочие места у нас в доме".

На первом этаже дома – коммерческие помещения

Екатерина приобрела апартаменты в Minsk World в рассрочку.

"Рассрочка под небольшой процент, все доступно. Для молодежи раньше не было возможности построить самостоятельно жилье, потому что нужно было платить огромные суммы", - добавила клиентка.

Квартал "Северная Европа" - отличный вариант в плане расположения. Одна из его границ – улица Кижеватова – важная магистраль столицы. Отсюда удобно добираться в центр и в сторону МКАД. В нескольких минутах ходьбы находится метро и остановки наземного транспорта.

Клиентка Дарья оценила дизайн фасадов и оформление лобби

"Комплекс расположен удачно, хорошее транспортное сообщение, уже сейчас есть транспорт, который ходит регулярно. Планируется новое метро, поэтому с транспортом, я думаю, проблем не будет", - подтвердила клиентка Дарья.

Она призналась, что от визита в новые апартаменты остались только хорошие впечатления.

Через дорогу от квартала "Северная Европа" запроектирован парк

"Качество черновой отделки удовлетворило полностью. На выбор квартиры повлияло то, что здесь есть панорамные окна. В дальнейшем, когда стройка закончится, будет хороший вид из них", - уверена девушка.

Она высоко оценила дизайн фасадов и оформление лобби.

"После того, как ты пожил в старых домах, в такие новостройки особенно приятно заходить. Главное, сохранить эту красоту в процессе эксплуатации", - добавила клиентка.

На первом этаже – санитарная комната с пеленальным столиком

Minsk World энергично застраивается и совсем скоро здесь будет все, что нужно для активной и комфортной жизни в мегаполисе. Сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр рядом с ним. Здесь появятся сотни рабочих мест и возможностей развивать собственное дело.

Таким по проекту будет Международный финансовый центр

А вам понравился квартал "Северная Европа"? Здесь можно приобрести апартаменты в новостройках "Копенгаген", "Стокгольм", "Глазго", "Осло" и "Вильнюс".

Лобби готового дома "Вильнюс" в квартале "Северная Европа"

Торопитесь исполнить свою мечту! Как это сделала клиентка Алла.

"Я с удовольствием стала частью этого знаменательного события. Я ждала этого целых 20 лет и безумно благодарна за то, что получила такую возможность", - поделилась она впечатлениями.

Алла и Владислава давно мечтали о новых апартаментах

"Еще полгода назад я не могла себе представить, что у нас будет своя квартира и что у меня будет своя комната. Сегодня я достигла своей мечты и очень счастлива. Теперь остается только сделать ремонт, а потом каждое утро просыпаться и наслаждаться видом из окна", - добавила Владислава, дочка Аллы.

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