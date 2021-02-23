Престижный выбор: стартуют продажи в двух "средиземноморских" новостройках Minsk World

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День защитника Отечества – праздник, который символизирует мужество и благородство – главные качества настоящего мужчины.

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Покупка люксовой недвижимости на Лазурном берегу – мечта любого инвестора. Популярность жилья и коммерческих помещений в этом регионе не снижается даже в период кризиса.

Купить квартиру в Каннах и Монако проще, чем кажется. Особенно если речь идет про одноименные дома в квартале "Средиземноморском" многофункционального комплекса Minsk World.

Квартал "Средиземноморский" - первоклассный вариант в Minsk World. Он находится в самом сердце комплекса – через дорогу от Международного финансового центра и крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра Mara Mall. Совсем скоро здесь можно будет найти высокооплачиваемую работу или развивать собственный бизнес. Например, на первых этажах домов "Канны" и "Монако" есть по шесть административно-торговых помещений с отдельными входами и возможностью оборудовать тамбуры и отдельные санузлы.

Квартал "Средиземноморский" – это идеальное место и для комфортной городской жизни. Собственная инфраструктура и общественный транспорт – в паре минут ходьбы, внутри квартала запроектированы два детских сада, есть спортивные и игровые площадки, зеленая зона для отдыха и выгула домашних питомцев.

Дома "Канны" и "Монако" - высотные акценты квартала, сдать их планируется во второй половине 2021 года. Именно здесь жильцы и гости смогут почувствовать все прелести жизни на фешенебельном курорте – комфорт высокого класса, европейские стандарты строительства и лучшие условия для жизни.

Так квартал "Средиземноморский" выглядит с высоты птичьего полета

Застройщик Minsk World предлагает своим клиентам купить квартиру мечты в прямом смысле слова. Все квартиры – свободной планировки, их легко перепланировать и объединять. Комнаты правильной эргономичной формы позволяют разместить всю необходимую мебель, а благодаря панорамному остеклению в квартирах будет всегда достаточно света. Обсудить любую идею можно на бесплатной первичной консультации с дизайнерами застройщика.

Так выглядит лобби в доме "Канны"

Так выглядит лобби в доме "Монако"

Квартал "Средиземноморский" энергично застраивается, но купить квартиры пока можно в нескольких домах – "Канны", "Монако" и "Ницца".

Обращайтесь в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее.

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