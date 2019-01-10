Преступность на железной дороге в Беларуси снизилась почти на 20%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество преступлений, совершенных в 2018 году в поездах международных, межрегиональных и региональных линий, снизилось по сравнению с 2017-м почти на 20% - с 243 до 195. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершенных нетрезвыми и ранее судимыми. Сократилось и количество пострадавших в результате несчастных случаев на железной дороге. "Мы постоянно анализируем и изучаем оперативную обстановку на наших объектах транспорта. Там, где ситуация осложняется, предпринимаем дополнительные меры безопасности: усиливаем наряды, привлекаем к отработкам станций и сопровождению поездов сотрудников оперативной роты "транспортного" ОМОН ГУВД Мингорисполкома", - пояснил заместитель начальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Геннадий Ворсо.

Одним из значимых событий минувшего года для подразделения стало успешное выполнение задач по обеспечению безопасности болельщиков при проведении в России чемпионата мира по футболу. Во время мирового первенства сотрудники транспортной милиции сопроводили более 1,7 тыс. поездов региональных линий, а также свыше 1,4 тыс. международных и межрегиональных. Всего железнодорожным транспортом по территории нашей страны проследовало более 13,5 тыс. любителей футбола. Преступлений и правонарушений в отношении иностранных граждан по пути их передвижения допущено не было. Это было высоко оценено руководством МВД России.

С учетом имеющегося опыта в управлении также заявили о готовности к обеспечению охраны общественного порядка при следовании болельщиков на II Европейские игры, которые пройдут в этом году в Беларуси.-0-