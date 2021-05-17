Претендентами на получение почетного знака "Доблесть и мастерство" стали 87 человек

17 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Лосвидо в Витебском районе с 17 по 21 мая пройдут испытания военнослужащих на право награждения нагрудным знаком "Доблесть и мастерство". Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В этом году в испытаниях участвуют 87 человек. Традиционно это представители сил специальных операций Вооруженных Сил (ВС), Западного и Северо-западного оперативных командований, курсанты Военной академии и 14 представителей ВС России. Среди участников - 15 военнослужащих срочной военной службы и 6 военнослужащих-женщин.

Этапы "Доблести и мастерства" включают в себя проверку теоретических знаний военнослужащих, выполнение нормативов по предметам боевой и специальной подготовки, десантирование, ориентирование на незнакомой местности. Претендентам также предстоит выполнить упражнения стрельб из стрелкового оружия, преодолеть специальные полосы препятствий и выстоять в спарринг-боях.-0-