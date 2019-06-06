Претендентки на титул королевы студенчества в Ставрополе сдали нормы ГТО

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участницы XXVIII Международного конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества - 2019", который пройдет 8 июня Ставрополе, сегодня сдавали нормы ГТО. Среди тех, кто получил право ношения значка "Готов к труду и обороне" три белорусские студентки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом проектной деятельности ЦК ОО "БРСМ" Александра Луговская.

Представитель БРСМ рассказала, что сегодня все девушки прошли проверку на прочность и выносливость при сдаче норм ГТО, за что получили значки и медали, а затем отправились на очередную репетицию. Беларусь на престижном студенческом конкурсе представляют Татьяна Щербач из Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, победившая в республиканском конкурсе "Королева Весна Беларуси - 2019", Елизавета Абрамкина (Белорусский государственный экономический университет), удостоенная титула первой вице-королевы Весны, и Евгения Кудлач (Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка), победившая в номинации "Королева Весна Беларуси онлайн".

В конкурсе примут участие 16 талантливых девушек-студенток из России, Беларуси, Армении, Литвы, Индии, Коморских островов, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки и Туркменистана. Им предстоит несколько конкурсных этапов: дефиле, спортивный, интеллектуальный и творческий. Определить победительницу помогут профессионалы в сфере творчества, кино, телевидения, спорта и модной индустрии.

Александра Луговская напомнила, что идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных, интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц. "Критериями отбора конкурсанток служат сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, участие в молодежных проектах и программах ведущих молодежных организаций своих стран", - добавила она.

Конкурс пройдет на полях III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". Девушки устроили красочное дефиле на торжественной церемонии его открытия.

Учредителями и организаторами конкурса в 2019 году являются Российский союз молодежи и БРСМ, правительство Ставропольского края. Главная цель проекта - создать условия для включения студенческой молодежи в общественную, социальную, культурную жизнь общества, сохранить культуру и традиции, выявить и поддержать талантливых молодых людей.-0-