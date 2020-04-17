Превышений радиационных параметров из-за пожаров в Чернобыльской зоне не выявлено - Белгидромет

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Превышений радиационных параметров в связи с продолжающимися на территории Украины пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не зафиксировано. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Радиационная обстановка в республике находится под постоянным контролем. С 4 апреля по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано", - рассказали в Белгидромете.

На 41 пункте наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха ежедневно измеряется мощность дозы гамма-излучения, на 25 пунктах ведутся наблюдения за естественными выпадениями из атмосферы. На 10 пунктах проводятся наблюдения за радиоактивными аэрозолями в приземном слое атмосферы (ежедневно проводится отбор проб с использованием фильтровентиляционных установок). В пробах аэрозолей и выпадений из атмосферы определяется суммарная бета-активность и содержание цезия-137.

В онлайн-режиме поступают данные мощности дозы гамма-излучения от автоматических пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенных в зоне влияния АЭС сопредельных государств (22 пункта) и Белорусской АЭС (10 пунктов).

На территории Беларуси с 4 по 17 апреля преобладал западный/северо-западный перенос воздушных масс. По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено.

"Уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям", - отметили в Белгидромете.-0-