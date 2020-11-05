Презентация белорусских инвестиционных предложений состоялась в японском городе Хакодатэ

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация инвестиционных и коммерческих предложений белорусских организаций и компаний 5 ноября состоялась в торгово-промышленной палате города Хакодатэ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

Мероприятие прошло во время поездки посла Беларуси в Японии Руслана Есина в префектуру Хоккайдо. С председателем ТПП города Хакодатэ Кубо Тосиюки была достигнута договоренность о переносе в связи с эпидемиологической ситуацией запланированного на декабрь 2020 года форума "Беларусь - Хоккайдо" на более поздний срок.

В этот же день дипломат встретился с представителями музея северных народов префектуры Хоккайдо и проекта "Корабль Гошкевича".

Кроме того, посол возложил цветы к могиле Елизаветы Гошкевич - супруги выдающегося дипломата и нашего земляка Иосифа Гошкевича, которая похоронена в Хакодатэ.

Руководитель загранучреждения посетил магазин-пекарню "Муккуру", которая изготавливает черный хлеб по рецептуре белорусских партнеров из Минска. В феврале 2020 года представители пекарни посетили с деловым визитом хлебозавод №2 КУП "Минскхлебпром".-0-