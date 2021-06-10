Презентация экономического и культурного потенциала Беларуси состоялась в Токио

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация потенциала Беларуси 10 июня состоялась в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Японии.

Мероприятие было организовано посольством во взаимодействии с Белорусско-японским бизнес-клубом. Более 30 представителей японского бизнеса, творческой интеллигенции и СМИ ознакомились с белорусской культурой, кухней и экономическими возможностями нашей страны. На отдельном стенде были представлены книги и фотоальбомы о Беларуси, изделия изо льна, соломки и другая сувенирная продукция, а также информация о белорусских предприятиях-экспортерах, образцы производимых ими товаров.

В ходе мероприятия главой белорусской дипломатической миссии Русланом Есиным был проведен мастер-класс по приготовлению традиционных национальных блюд. Кроме того, японские гости продегустировали глазированные сырки и черный хлеб, изготовленный по рецептуре белорусских партнеров.

Участники мероприятия проявили интерес к налаживанию взаимодействия с белорусскими партнерами и выразили желание посетить нашу страну.-0-

Фото посольства Беларуси в Японии