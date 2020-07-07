Презентация линейки спортивной одежды пройдет на стадионе "Динамо" 9 июля

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 июля в 18.00 на стадионе "Динамо" состоится презентация линейки спортивной одежды - экипировки для национальной сборной Беларуси к Олимпиаде-2020 в Токио, созданной по поручению главы государства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

В связи с пандемией Олимпиада, которая должна была стартовать 23 июля, перенесена. Руководство концерна приняло решение адаптировать олимпийскую форму для широкого потребителя и выпустить ее в продажу. "Коллекция стала результатом сотрудничества ведущего художника-модельера ОАО "Світанак" Михаила Мытника и белорусской "золотой рыбки" Александры Герасимени и воплотила в себе орнаментальные символы Беларуси - жизнь, силу, молодость и непобедимый дух многих поколений белорусских чемпионов", - отметили в пресс-службе.

В мероприятии примут участие глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина и лицо коллекции - многократный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.

Презентация пройдет в режиме онлайн. Присоединиться к мероприятию смогут все желающие через официальные аккаунты ОАО "Світанак" и стадиона "Динамо".-0-