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09 августа 2021, 22:02

Президент Беларуси в прекрасной политической и физической форме - участник "Большого разговора"

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия имеют хорошие перспективы интеграции в рамках Союзного государства. Уверенность в этом выразил корреспонденту БЕЛТА председатель телеканала "БелРос" Николай Ефимович, который участвовал сегодня во встрече главы государства с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом".

"Встреча длилась 8 часов. Она показала, что Президент Беларуси в прекрасной политической и физической форме. Он как ни в чем не бывало отвечал зажигательно, ярко, как всегда, - обратил внимание председатель телеканала. - Причем не уходил ни от одного острого вопроса, порой даже провокационного. В зале было не просто много коллег-журналистов, а коллег разного уровня из разных стран, в том числе западных. И понятно, что их в первую очередь интересовало. Тем более что 9 августа год назад произошли определенные события после выборов. Поэтому, на мой взгляд, были даны просто исчерпывающие ответы. С той прямотой и харизматичной смысловой нагрузкой, которой всегда отличается Александр Лукашенко".

"Разговор касался в том числе вопросов дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, как все дальше будет развиваться, - продолжил Николай Ефимович. - За последнее время геополитическая обстановка во многом изменилась и поставила нас перед фактом - мы должны строить полноценное Союзное государство, развивать интеграцию, которая была бы взаимовыгодна для обеих стран. И сегодня это прозвучало еще раз с главными акцентами. Один из главных состоит в экономической интеграции. Если ее не будет, то, собственно говоря, вряд ли мы двинемся вперед".

По его словам, что касается военно-политического сотрудничества, то здесь разногласий нет и подход один. "Держаться надо вместе, как об этом уже не раз ярко сказал Александр Лукашенко. Отстреливаться приходится вместе, плечом к плечу, спиной к спине", - отметил председатель телеканала.

"А вот экономические вопросы - есть некая разница подходов, начиная от пресловутой цены на газ и заканчивая налоговыми маневрами. Судя по всему, Президент Беларуси не боялся во время разговора раскрывать закулисные вещи и подноготную переговоров. Вывод один - будущее у Союзного государства есть", - резюмировал он.-0-

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