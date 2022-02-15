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15 февраля 2022, 19:01

"Президент дал мне второй шанс". История заводчанина, осужденного за попытку остановить работу БМЗ

Фото пресс-службы БМЗ
Фото пресс-службы БМЗ

15 февраля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек совершает ошибку, но важно ее осознать, раскаяться и сделать все, чтобы вернуться к нормальной жизни. Такой урок вынес для себя после постэлекторальных событий 2020 года оператор поста управления нагревательной печи ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Александр Бобров. Своей непростой историей мужчина поделился с журналистами, сообщает БЕЛТА.

Стаж Александра на крупнейшем предприятии - 10 лет. За эти годы довелось поработать на разных участках. Вспоминая события лета - осени 2020 года, он отметил, что в то время интернет бурлил провокациями, фейками и некоторые люди попали под влияние деструктивных информационных источников. Работник БМЗ признался, что и у него в моменте сыграли эмоции. В итоге он в числе других пытался препятствовать нормальной работе предприятия. "Неправильно все это было. Ситуация ни к чему хорошему не привела. Так не ведутся переговоры", - дал оценку тем событиям мужчина.

Эмоциональное отрезвление пришло довольно скоро, признался он. Но за проступок пришлось отвечать по закону: суд приговорил жителя Жлобина к 2 годам и 6 месяцам колонии.

Жена предложила обратиться к Президенту и написать прошение о помиловании. "Я решил написать. Собрал необходимый пакет документов. Помогали жена и мать", - рассказал заводчанин.

"Очень благодарен и Комиссии по вопросам помилования, и Президенту. Я считал себя всю жизнь невезучим человеком. Но с момента, как отправил документы, понял, что началась светлая полоса", - поделился эмоциями Александр.

Накануне Дня народного единства Президент подписал указ о помиловании 13 человек. В их числе был и Александр Бобров. "Президент дал мне второй шанс вернуться к нормальной жизни. Меня не просто отпустили, как, например, с ограничением, на "химию". Я вернулся домой, в семью, к детям", - подчеркнул житель райцентра.

Мужчина признался, что, думая в те дни о работе, очень хотел вернуться на завод. "В глубине души я чувствовал себя виноватым, поэтому устроился сначала в другое место, там поработал. Но генеральный директор БМЗ с пониманием отнесся к ситуации, выслушал меня и дал шанс вернуться и зарабатывать деньги. Очень благодарен ему за это", - отметил Александр.

"Все люди в жизни ошибаются - кто-то словом, кто-то поступком. Нет идеальных людей. Я тоже допустил ошибку в своей жизни. Раскаялся, понес наказание и сейчас делаю все возможное, чтобы все вернулось в свое русло", - добавил мужчина.

По его словам, еще один рабочий, который был осужден, а затем написал прошение и был помилован, тоже понял, что оступился в жизни, и осознал свою неправоту.

Как рассказал Александр, после возвращения на завод отношение коллектива к нему не изменилось: "Как будто и не уходил вообще. Есть поддержка и от людей, с которыми трудился до тех событий, и от новых напарников, с которыми работаю сейчас".

Рабочий обратил внимание, что, к сожалению, и сегодня в интернете немало фейков, авторы которых пытаются навредить заводу, всей стране. "Я с детства живу в этом городе (Жлобин. - Прим. БЕЛТА). Беларусь - моя страна. Я вижу, как некоторые стараются преподнести однобоко информацию, будто в Беларуси все плохо. Но в каждой стране есть и свои минусы, и свои плюсы. Так и у нас. У нас (достойное. - Прим. БЕЛТА) и образование, и лечение, есть куда съездить отдохнуть. Если мои дети ни в чем не нуждаются - это для меня огромный плюс", - подчеркнул Александр Бобров.

Сегодня он с осуждением относится к тем, кто призывает к санкциям, в том числе и в отношении БМЗ. "Санкциями к лучшему мы не придем. Изначально понятно, что это неправильно. Мы строили то, что имеем, годами, десятилетиями. Зачем это все разрушать? Например, на нашем заводе трудятся около 11,5 тыс. человек. У всех семьи, дети. Будут санкции - будут проблемы. Нет санкций - завод работает, есть деньги. Я против (санкций. - Прим. БЕЛТА), и люди на заводе тоже", - сказал работник БМЗ.

Он поддерживает мысль, если кто выступает с позицией развалить промышленность, то выступает не против политиков, а против работников завода, их детей, семей, в целом против белорусов.

Есть ответ у Александра и тем, кто желает перемен: "Если кто-то хочет участвовать в законных переменах, скажите свое слово на референдуме по поправкам в Конституцию. Участвуйте в этом". Жлобинчанин убежден, что работники завода придут на предстоящий референдум и поддержат предлагаемый проект Основного закона.-0-

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