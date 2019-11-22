Президент Молдовы встретился в Кишиневе с белорусской молодежью

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон встретился 22 ноября в Кишиневе с делегацией Белорусского республиканского союза молодежи. Впечатлениями от общения с молодыми людьми из Беларуси глава государства поделился на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Игорь Додон приветствовал представителей БРСМ и Лиги молодежи Молдовы, побеседовал с ними на тему двусторонних отношений и дружеских связей между народами.

"Молодые люди проявили интерес к деятельности института Президента и к событиям в стране. При этом их впечатлила рассказанная во время экскурсии история здания, в котором размещается Администрация главы государства", - отметил Игорь Додон.

Он пожелал ребятам успеха в создании площадки для взаимодействия и в налаживании диалога между представителями молодежных организаций и гражданского общества Молдовы и Беларуси. "Пожелал им успеха также в культурных мероприятиях, в которых они далее планируют участвовать", - добавил президент Молдовы.

Делегация БРСМ приехала в Кишинев на первый белорусско-молдавский молодежный форум, который проходит с 20 по 23 ноября. Форум объединил представителей студенческих отрядов, бизнеса, учреждений образования двух стран. Они обсуждают проблемы и возможности для молодежи в современном мире.

Организаторами форума выступают Лига молодежи Молдовы, Белорусский республиканский союз молодежи, посольство Беларуси в Молдове, посольство Молдовы в Беларуси, Академия экономических наук Молдовы ASEM. Мероприятие нацелено на установление совместных партнерских отношений по таким стратегическим направлениям, как трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов на предприятиях Молдовы, реализация социально-гуманитарных проектов, развитие двустороннего молодежного предпринимательства. -0-