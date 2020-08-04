Президент отметил основополагающую роль образования в жизни общества - ректор БГУ

4 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент отметил основополагающую роль образования в жизни общества. Важность этого подчеркнул корреспонденту БЕЛТА ректор БГУ Андрей Король во Дворце Республики, где сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

"В Послании Президента белорусскому народу и парламенту достаточно четко, емко, глубоко и с открытостью, присущей Александру Лукашенко, были отражены основные векторы развития страны на ближайшие годы, расставлены ключевые акценты будущего социальной, экономической и молодежной политики, - отметил ректор БГУ. - Сегодня мы увидели одновременно сочетание глобального и локального. Из присутствовавших представителей разных профессий, возрастов, социального положения, уверен, каждый увидел посыл для себя".

Андрей Король сказал, что ему, как представителю сферы образования, конечно же, было важно услышать мнение главы государства относительно стратегии образования. "Сегодня эта тема, как и молодежная политика, красной нитью прошла через многие ключевые вопросы Послания, - продолжил он. - Особенно с большим удовольствием отметил тезис выступления Президента, что можно было сегодня вообще ничего не говорить, а сказать только об одном - об образовании. Этим Президент подчеркнул основополагающую роль образования для жизни общества, особенно в наше манипулятивное информационное время. Глава государства подчеркнул важность инвестирования в подрастающее поколение, так как от этих людей зависит будущее страны".

Ректор подчеркнул, что на это и направлена деятельность коллектива Белорусского государственного университета: выявить, раскрыть потенциал и создать условия для самореализации каждого обучающегося. "Потому что от этого в будущем зависит его собственный успех, заработная плата, благосостояние того предприятия, на котором он работает, и страны в целом", - заметил руководитель вуза.

"Определение Президентом следующей пятилетки как пятилетия молодой Беларуси - четкий посыл для молодежи развиваться, обучаться, предлагать новое и продвигать Беларусь. А это требует от университетов глубокого анализа того, что есть, и, возможно, использования несколько иных подходов к содержанию и методам образования молодежи, ориентированных на самореализацию и творчество", - резюмировал Андрей Король.-0-